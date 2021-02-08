Sözcü yazarı Muratoğlu: Uzay Ajansı, sarayın çatısına çanak anten falan mı taktı, onu mu açıklayacaklar?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "İki yılda internet sitesini bile açmayı başaramayan Türkiye Uzay Ajansı, Twitter'dan '9 Şubat'ı bekleyin' ile tarihinde ikinci paylaşımını yaptı. Sazan avı mevsimi başladı" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Sahi kuruma ne kadar ödenek ayrılmıştı? 2020 için 24.5 milyon lira… Bu yıla da 38 milyon lira… Ne yapıldı? Maaşlar, giderler ödendi. Otomobil alındı. Önce aşı yapsınlar sonra uzaya çıkarlar. Çok önemli bir şey olsaydı açıklama Uzay Ajansı'na kalmazdı. Şahsım saniyesinde çıkıp müjdeyi patlatırdı. Muhtemelen uzaya kayyum atayacaklar. Amerika, Rusya, Çin, İsrail kusura bakmasın. Biz atarız arkadaş… Yürekleri yetiyorsa 'Siz kim oluyorsunuz' desinler… Atı alan çoktan Üsküdar'ı geçti, Uranüs'e gitti. Acaba sarayın çatısına çanak anten falan mı taktılar? Onu mu açıklayacaklar? Uydudan 1024 kanal… Aya giden astronotlar için şehir hastanesi de ihtimaller dahilinde… Cengiz koş ihale var. İyisin yine… Ay'ı imara açmazlarsa hatırım kalır… TOKİ My Moon Evleri… Ay millet parkı projesi… Cumhurbaşkanlığı Ay Külliyesi…" ifadesini kullandı.

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