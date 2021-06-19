Sözcü yazarı: HDP saldırganı bir günde sorgulanıyor ve tutuklanıyor, ilginç değil mi?

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, HDP İzmir İl Binası’na silahlı saldırıda bulunarak Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığını belirterek, “İlginç değil mi?” diye sordu. Montrö bildirisi imzalayan 104 emekli amiralin sorgulanma sürecini hatırlatan Erkin, Gencer’in ilişki ağlarının araştırılıp, HTS kayıtlarının çözülüp çözülmediğini sordu.

Erkin, “HDP saldırganı bir günde sorgulanıyor ve tutuklanıyor… Emekli amirallerle ilgili ek gözaltı süresi veriliyor! HTS'leri inceleniyor, ilişki ağları tespit edilmeye çalışılıyor! Hatta, CHP'li oldukları ortaya çıkarılıyor hem de ailelerine kadar! Peki Onur Gencer'le ilgili ne yapıldı? Sorgulandı ve tutuklandı! HTS kayıtları, parti ilişkisi vs… Neden?” diye yazdı.

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