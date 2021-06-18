İzmir Valiliği, HDP saldırısının ardından kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiasını yalanladı

İzmir Valiliği, HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından, kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Konak ilçesinde dün HDP İzmir İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer (27), isimli zanlı, parti binasında Deniz Poyraz'ı (38) başından tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan silahlı saldırgan Gencer, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Valilikten yalanlama
Olayın ardından bazı medya organlarında saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği, bilgisayarlara format atıldığı, sanığın valiliğe ait bir otelde konakladığı ve müştemilattan yararlandığı iddialarına İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı.
İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten açıklamada, şöyle denildi:
"İlimizde dün yaşanan, bir siyasi partinin il binasına ve çalışanına yönelik elim olayla ilgili bazı mecralarda yer alan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Olay olduğu andan itibaren tüm adli olaylarda olduğu gibi yargı süreci başlamış ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının kontrolünde, polis tüm delilleri toplamıştır. Kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca sanığın, valiliğimize ait bir otelde konakladığı veya müştemilatından yararlandığı iddiaları da tamamen gerçek dışıdır".
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