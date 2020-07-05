Sözcü yazarı Çölaşan: Çoklu baro düzenlemesine ilişkin 132 hukuk fakültesi de tam siper olup sessizliğe bürünmüş durumda!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, iktidarın Meclis'e getirdiği çoklu baro düzelenmesine ilişkin hukuk fakültelerinin 'sessizlik' yolunu tercih ettiklerini belirttti.

Çölaşan, "Bu süreçte aklıma takılan bir de soru var: Bunca işler oluyor, iktidar kendisine destek vermeyen, karşı çıkan baroları bölmek için Meclis'e yasa teklifi getiriyor, ortalıkta kıyametler kopuyor… Ve bu süreçte bir tek kişi sessiz kalmayı başarıyor… Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu! Arkadaş sütre gerisine çekildi, konuşmuyor. İktidara sığındı ama çok değerli fikirlerini açıklamaktan her nedense kaçınıyor! Sanırım o da şaşkına dönmüş durumda. 180 derece dönüp iktidara yamandı, onlardan aldığı güçle kendi makamını korumaya çalışıyor. Döneklik zor zanaattır… Allah hiç kimseyi dönek yapmasın. Amin." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Türkiye'de halen eğitim vermekte olan tam 132 (yüz otuz iki) adet hukuk fakültesi var.Bazıları devlet, bazıları vakıf üniversiteleri bünyesinde… Devlette 87, vakıf üniversitelerinde 45 hukuk fakültesi yer alıyor.Bu 132 hukuk fakültesinde yüzlerce hoca hukukun her dalında öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Bazıları doçent, bazıları Prof. Dr. unvanlı… Ve bunlar on binlerce öğrenciye 'Hukuk (!)' öğretiyor, geleceğin 'Hukukçularını (!)' yetiştiriyor. Şimdi soruyorum, baroları bile siyasete alet etmeye, bölüp parçalamaya ve dolayısıyla hukuksuzluğa yönelik olarak sürdürülen bu süreçte, bu hukuk fakültelerinden bugüne kadar herhangi bir ses, bir tepki, bilimsel bir görüş geldi mi? Gelmedi! 132 hukuk fakültesi de tam siper olup sessizliğe bürünmüş durumda!" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Bazı hocaları ekranlara çıkıp tartışma programlarında yer alıyor, isimlerini duyurup kendilerine kişisel tanınmışlık sağlıyor. Başka? Başka bir şey yok. İktidara hitaben 'Bu yaptığınız iş yanlıştır, tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz' gibi bildiriler, açıklamalar yayınlamaları söz konusu olmuyor. Zira o koskoca, anlı şanlı hukukçu hocalarımız da başlarına iş gelmesinden, iktidarın hışmına uğramaktan korkuyor. Aksi takdirde 132 hukuk fakültesinden hiç değilse biri konuşmaz mıydı? Ne günlere kaldık… Böyle bir olay hukukun ağırlığı ve saygınlığı olan demokratik bir ülkede gerçekleşse hem üniversiteler, hem de geleceğin hukukçularını yetiştiren hukuk fakülteleri ayağa kalkıp kıyameti koparırdı. Ama az önce de dedim ya, burası Türkiye abicim! Hem her şey olur, hem de hiçbir şey olmaz." ifadesini kullandı.

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