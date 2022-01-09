Sözcü yazarı Cansen: Türk Lirası'ndan kaçış kur korumalı mevduata rağmen durmayabilir

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, Türkiye'de bir ekonomik kriz olmadığını, finansal bir kriz olduğunu ifade ederek "Türkiye'de, 'Türk'ün, Türk Lirası'ndan kaçması'ndan doğan finansal bir kriz vardır. Bu kaçış 'kur korumalı TL mevduat'a rağmen durmayabilir. Çünkü kriz, güven krizine dönüşmüştür" dedi.

Yaşanan sürecin bir enflasyon-devalüasyon olduğunu belirten Cansen "Yani enflasyon devalüasyonu, devalüasyon da enflasyonu beslemektedir" diyerek şöyle devam etti:

"Tek para birimli ülkelerde, enflasyonla mücadelenin bilinen yöntemi, merkez bankalarının faiz artırması ve para miktarını daraltmasıdır. Faiz yükselmesi, sermayenin fırsat maliyetini artırır. Sermayenin fırsat maliyeti artınca, düşük getirili yatırımlardan vazgeçilir. Düşen yatırım hacmi, ekonomik faaliyeti daraltır. Daralan ekonomik faaliyet sebebiyle, istihdam ve gelirler azalır. Azalan gelirler dolayısıyla, mal ve hizmet talebi düşer. Talep düştüğünden, firmalar daha da fazla satış kaybetmemek için fiyat artırmaz, iş arayan çoğaldığından, ücretler düşer. Böylece aslında bir 'fiyat-ücret' sarmalı olan enflasyon yavaşlar ve durur"

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