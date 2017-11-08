T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü davası | Mahkeme Başkanı'ndan Hüseyin Gülerce'ye "Suçlamaları okudum zaten, 'şu da var, bu da var' deme bana!

Hüseyin Gülerce davaya SEGBİS sistemi ile katıldı

08 Kasım 2017 15:40

Sözcü gazetesi yönetici ve çalışanları hakkında darbe girişimi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nerede olduğuna ve 17-25 Aralık soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasının ikinci oturumu görülüyor. Davada tanık olarak bir dönem Fethullah Gülen'e en yakın isimlerden biri olan Hüseyin Gülerce de dinlendi. Gülerce'nin davaya ilişkin ifadelerine sinirlenen Mahkeme Başkanı, "Suçlamaları okudum zaten, 'şu da var, bu da var' deme bana" dedi.  

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun Sözcü davasında Gülerce'nin ifadelerine yönelik olarak mahkemeden attığı tweet'ler şöyle:

Hüseyin Gülerce duruşmaya Yalova’dan SEGBİS sistemi ile katılıyor.

Hüseyin Gülerce: Emin Çölaşan’ın 29 Ekim 2015 tarihli yazısı Sözcü’nün FETÖ ile hareket ettiğinin kanıtıdır. Kimse Çölaşan’dan bahsetmiyor bu davada. #SözcüDavası

Gülerce el yükseltti. Çölaşan’ın bu yazıyla sadece FETÖ’yü değil, PKK ve HDP’yi de savunduğunu söyledi. ‘Nedense kimse üstünde durmuyor bu yazının’ dedi. #SözcüDavası

Gülerce: (Sözcü’nün 1 Ocak 2016 tarihli 1. sayfasındaki bulmacayı göstererek) Kendilerini savunmalarını önlemek için söylüyorum, buradaki “ÖlRecep” gözden kaçırılacak bir şey değil. #SözcüDavası

Gülerce dosyadaki suçlamaları okuyup duruyor. Mahkeme başkanı “Ben okudum zaten. Bu da var şu da var deme bana” diye fırçaladı Gülerce’yi. #SözcüDavası

Gülerce: @cumhuriyetgzt soruşturmasındaki tanıklığımda Fehmi Koru’nun Burak Akbay ile ilgili sözlerine atıfta bulunmuştum. Buna istinaden savcılık beni Sözcü ile ilgili tanıklığa çağırdı. #SözcüDavası

Mahkeme başkanı, avukatların Hüseyin Gülerce’ye cemaat geçmişi ile ilgili soru yöneltmesine izin vermiyor. #SözcüDavası

 

 

 

 

 

ETİKETLER

gülercehaberaçıklamasegbissözcü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24