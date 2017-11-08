Sözcü davası | Mahkeme Başkanı'ndan Hüseyin Gülerce'ye "Suçlamaları okudum zaten, 'şu da var, bu da var' deme bana!

Sözcü gazetesi yönetici ve çalışanları hakkında darbe girişimi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nerede olduğuna ve 17-25 Aralık soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasının ikinci oturumu görülüyor. Davada tanık olarak bir dönem Fethullah Gülen'e en yakın isimlerden biri olan Hüseyin Gülerce de dinlendi. Gülerce'nin davaya ilişkin ifadelerine sinirlenen Mahkeme Başkanı, "Suçlamaları okudum zaten, 'şu da var, bu da var' deme bana" dedi.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun Sözcü davasında Gülerce'nin ifadelerine yönelik olarak mahkemeden attığı tweet'ler şöyle:

Hüseyin Gülerce duruşmaya Yalova’dan SEGBİS sistemi ile katılıyor.

Hüseyin Gülerce: Emin Çölaşan’ın 29 Ekim 2015 tarihli yazısı Sözcü’nün FETÖ ile hareket ettiğinin kanıtıdır. Kimse Çölaşan’dan bahsetmiyor bu davada. #SözcüDavası

Gülerce el yükseltti. Çölaşan’ın bu yazıyla sadece FETÖ’yü değil, PKK ve HDP’yi de savunduğunu söyledi. ‘Nedense kimse üstünde durmuyor bu yazının’ dedi. #SözcüDavası

Gülerce: (Sözcü’nün 1 Ocak 2016 tarihli 1. sayfasındaki bulmacayı göstererek) Kendilerini savunmalarını önlemek için söylüyorum, buradaki “ÖlRecep” gözden kaçırılacak bir şey değil. #SözcüDavası

Gülerce dosyadaki suçlamaları okuyup duruyor. Mahkeme başkanı “Ben okudum zaten. Bu da var şu da var deme bana” diye fırçaladı Gülerce’yi. #SözcüDavası

Gülerce: @cumhuriyetgzt soruşturmasındaki tanıklığımda Fehmi Koru’nun Burak Akbay ile ilgili sözlerine atıfta bulunmuştum. Buna istinaden savcılık beni Sözcü ile ilgili tanıklığa çağırdı. #SözcüDavası

Mahkeme başkanı, avukatların Hüseyin Gülerce’ye cemaat geçmişi ile ilgili soru yöneltmesine izin vermiyor. #SözcüDavası