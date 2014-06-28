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Yaşam
Deutsche Welle

Soul müziğin efsanesinden veda

Soul müziğin efsanevi ismi Bobby Womack 70 yaşında hayata veda etti. Womack, Soul'ün yanı sıra diğer müzik akımlarını da etkileyen bir isimdi.

28 Haziran 2014 19:26


Soul müziğin ünlü şarkıcı ve bestecisi Amerikalı Bobby Womack'ın hayata veda ettiği bağlı olduğu WL Recordings firmasının sözcüsü tarafından açıklandı. Firma yetkilileri, ölüm nedenini belirtmedi. Ancak ABD'deki TMZ.com sitesine konuşan Womack'ın kız kardeşi, ünlü müzisyenin uykusunda öldüğünü söyledi.

Womack bir süredir Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyordu.

Womack ve kardeşlerinin 1960'lı yıllarda hazırladığı ve daha sonra Rolling Stones'un seslendirdiği "It's All Over Now" adlı şarkı hit olmuştu. Şarkı bugün hala Blues Rock müziğin klasiklerinden biri.

Womack, "Lookin' For a Love", "That's The Way I Feel About Cha" ve "Woman's Gotta Have It" adlı şarkılarıyla da önemli başarılara imza attı.

1960'lı yılların ortalarına kadar ağırlıklı olarak yapımcı ve stüdyo müzisyeni olarak çalışan Womack, Janis Joplin, Wilson Pickett ve Aretha Franklin gibi isimlerle bir araya geldi.

Uzun yıllar uyuşturucu ve sağlık problemleriyle savaşan Womack, 18 yıl aradan sonra 2012'de "The bravest man in the universe" adlı son albümünü çıkardı.

1944 yılında Ohio Eyaleti'ne bağlı Cleveland'da müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bobby Womack, kariyerine kardeşleriyle birlikte kurduğu müzik grubu ile adım atmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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