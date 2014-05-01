'Sosyal Avrupa' çağrısı

Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) kutlamalarında bu yıl "İyi İş, Sosyal Avrupa" başlığı öne çıkarılıyor.

Tüm sektörler için geçerli asgari ücret uygulaması, işyerlerinde çalışanlara söz ve karar hakkı ve Avrupa'daki kriz, sendikaların vurgulamak istediği konuların başında geliyor.

DGB, istisnasız her alan için geçerli saat başı 8,50 euro asgari ücret talep ediyor. DGB'nin 1 Mayıs bildirisinde, "Çalışanların onur ve hakları için meydanlara çıkıyoruz" denildi.

Ayrıca 25 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu'na katılımın önemi dile getirilecek.

12 yıldır sürdürdüğü DGB başkanlığını bu ay içinde devredecek olan Michael Sommer, Bremen'de düzenlenen mitingde kürsüye çıkacak.

Ver.di sendikası Başkanı Frank Bsirske Frankfurt'ta (Main), Metal İşçileri Sendikası (IG Metall) Genel Başkanı Detlef Wetzel Köln'de konuşacak

Berlin ve Hamburg'da polis muhtemel şiddet olaylarına karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı.

'Emek değil adalet günü olsun'

Bu arada Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping "Emek Günü" olarak anılan 1 Mayıs'ın adının değiştirilmesini önerdi.

"Artık birçoğumuz yaptıkları iş üzerinden tanımlanmak istemiyor" diyen Kipping, "Adalet kavramı öne çıktı. 1 Mayıs, adalet günü olarak anılsın" dedi.