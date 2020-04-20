Soner Sarıkabadayı'dan single ödüllü ses yarışması

Yarışmanın jürisinde Sarıkabadayı’nın yanı sıra marka danışmanı Selim Akar ve aranjör Osman Çetin yer alıyor. Şarkıcı, yarışmaya bir günde 5 bine yakın başvuru geldiğini, birinci olan kişiye PDND Müzik tarafından bir single yapacaklarını duyurdu.

Sarıkabadayı’ya ait müzik yapım şirketi olan @pdndmusicvideo Instagram sayfasına gönderilen performans videolarından yapılan ön elemeler sonrası adaylar canlı yayında “Evdeki Ses”te yarışacak.