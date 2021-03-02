Son Yaz dizisinin akıbeti belli oldu!

FOX TV'de cuma akşamları izleyiciyle buluşan Son Yaz dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Kadrosuyla dikkat çeken iddialı dizinin akıbeti belli oldu. Dizinin ikinci sezonunun da Eylül 2021'de ekranlara geleceği öğrenildi.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıer'in oturduğu, başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisi, FOX'ta cuma akşamları ekrana geliyor.

Total reyting grubunda ilk 10 yapım arasına giremeyen dizi AB grubunda ise ilk sıralarda yer alıyor.

2. sezonu da yayınlanacak

Medyatava'nın haberine göre; Leyla ile Mecnun'daki Mecnun karakteriyle hafızalara kazınan Ali Atay'ın Savcı Selim Kara'yı canlandırdığı Son Yaz'ın final yapacağı iddiaları sosyal medyada yer almıştı. Son bölüm final sahnesinde ise Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Akgün karakterinin vurulması final iddialarını güçlendirmişti.

Ancak Son Yaz dizisinin akıbetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son Yaz dizisi ikinci sezonuyla da ekranda olacak. Sevilen dizi Son Yaz'ın reytingleri düşmezse, 22. bölümde sezon finali yapacak.

Yurtdışı satışları da başlayan Son Yaz dizisi, Eylül 2021'de 2. sezonuyla da ekranlarda olacak.