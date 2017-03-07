Son büyük dişli fillerden Satao II öldürüldü

Türünün son örneklerinden büyük dişli Afrika fili Satao II ölü bulundu. Koruma yetkilileri Satao'nun yasadışı avlanma sonucu öldürüldüğünü tahmin ediyor.

Kıtadaki en büyük ve yaşlı fillerden Satao'nun cansız bedeni Tsavo Ulusal Parkı sınırına yakın bir noktada bulundu.

50 yaşındaki filin zehirli ok ile öldürüldüğü tahmin edilse de henüz ölüm nedeni resmen açıklanmadı.

Satao II, adını 2014'te öldürülen başka bir büyük dişli Afrika fili olan Satao'dan almıştı.

Dünyada dişleri yere kadar uzanan büyüklükte olan 30'dan az Afrika fili kaldı.

AFP'ye konuşan Tsavo Vakfı'nın başkanı Richar Moller "Gerçekten çok üzgünüm" diyor:

"Bu fil, kolaylıkla yaklaşılabilen, kolayca bulunabilen yaşlı bir fildi. Diğer fillerin yerini görmek bu kadar kolay değil.

"Çok sayıda kuraklığı ve yasadışı avlanma girişimini atlatmayı başarmıştı."

Park yönetimi, Kenya'daki vahşi yaşam yetkililerinin park görevlileriyle birlikte Satao'nun dişleri çalınmadan önce hayvana ulaşmayı başardığını ve çalınmalarını engellendiğini belirtti.

Satao'nun dişlerinden biri 51.5, diğeri de 50.5 kilo ağırlığındaydı.

Filin cansız bedeni Ocak ayında bulunsa da açıklama dün gerçekleşti.

Yetkililer olayın farkına varır varmaz "yasadışı avlanan çeteyi" parkın derinliklerine kadar kovalayarak gözaltına aldı.

Park görevlileri, avcıların yanında üç yay, 12 zehirli ok ve bir Kalaşnikof silah bulunduğunu açıkladı:

"Bu kayıp bizim için çok üzücü olsa da Satao'nun dişlerinin çalınmadan bulunabilmesi üzüntümüzü azalttı. Böylece fildişlerinin yanlış ellere düşüp yasadışı fildişi piyasasının güçlenmesinin önüne geçtik.

"Daha da önemlisi bu yasadışı av çetesi sonsuza kadar dağıldı."