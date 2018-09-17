Son bir dans için sahaya çıkacak!

Dwayne Wade bir sezon daha Miami Heat'te forma giyeceğini açıkladı.

"Son bir dans için dönüyorum". Bu sözler Miami Heat'in süper yıldızı Dwayne Wade'e ait. 36 yaşındaki yıldız guard bir sezon daha NBA 'de Miami Heat forması altında basketbol oynayacağını açıkladı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Wade, "Bu benim için zor bir yaz dönemi oldu. 5 yaşından beri yani 31 yıldır aşık olarak oynadığım oyuna devam etmeli miyim yoksa başka bir şey mi yapıp yolu sonraki jenerasyon için açmalı mıyım? Diye düşündüm. Bu oyuna her şeyi verdim ve bundan mutluyum. Ve bir sezon daha bunu yapacağım. Hissettiğim sizlere benimle son bir dansa katılmanız" ifadelerini kullandı.

Wade'in 1 yıllık minimum kotrata imza attığı belirtildi. Süper yıldız son senesi için 2.4 milyon dolar kazanacak.

Dwayne Wade, 2003 draftında Miami Heat tarafından ilk tur beşinci sırada seçilmişti. Toplam 3 kez şampiyonluk yaşayan Wade 12 kez All-Star seçilme başarısı gösterdi.