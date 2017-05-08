Son Afrika dinozorunun fosili bulundu

Science Daily'nin haberine göre, Fas'ın Oulad Abdoun Havzası'nda Sidi Chennane'de fosfat madeninde bulunan çene kemiğinin, Faslı, Fransız ve İspanyol bilim adamlarıyla yapılan ortaklaşa çalışmada, Tebeşir döneminde Afrika'da yaşayan dinozor türü abelizora ait olduğu tespit edildi.

Araştırma ekibinin lideri Bath Üniversitesi Milner Evrim Merkezi'nde görevli doktor Nick Longrich, keşfi "piyango" şeklinde nitelendirerek, daha önce Fas'tan bu döneme ait dinozor fosili çıkarılmadığını, kemiğin, Afrika'da dinozorların kitlesel yok oluşundan önce yaşayan son örnek olabileceğini söyledi.

Nesli 66 milyon yıl önce tükenen "son Afrika dinozoru"nun fosilinin, o dönemde güney yarım kürenin farklı doğal yapısına ait önemli kanıt teşkil ettiği de kaydedildi.

T-rex'ler ve diğer tiranozorlar gibi iki ayaklı olan abelizorlar, daha kısa ve küt buruna, çok küçük kollara sahipti. Abelizorların, Tebeşir döneminin sonunda Afrika, Güney Amerika, Hindistan ve Avrupa'da en yaygın yırtıcı tür olduğu sanılıyor.