T24 LogoT24 Logo
Gündem

Son 2 yılda 258 bisikletli kazalarda öldü

25 Ekim 2020 09:51

Bisikletli Yaşam Platformu, son iki yılda 258 bisikletlinin trafikte hayatını kaybettiğini ve kazaların tamamının araç sürücülerinin, bisikletlilere arkadan çarpmasıyla meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, İzmir'in Çiğli ilçesinde antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan(32),ters yönden gelen bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdiği ve Ankara'da ise 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz, alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği de hatırlatıldı. Açıklamada, sadece son bir ayda kazalarda ölen bisikletli sayısının 11'e yükseldiği de ifade edildi.

 

 

 

 

ETİKETLER

Bisikletli Yaşam Platformubisikletlitrafikölümalkollü sürücüarkadan çarpmarapor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24