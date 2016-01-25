Son 18 yılda atanan 650 bin öğretmen mercek altında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sahte diplomalı 76 öğretmenin görevden alınmasının ardından, 1998 yılından bu yana ataması yapılan 650 bine yakın öğretmenin belgelerinin MEBBİS'e tam ve doğru olarak girişinin yapılmasını istedi.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre; Sahte diploma skandalı kapsamında; öğretmenlerin öğrenim bilgileri de dahil tüm kişisel verilerinin işlendiği MEB Bilişim Sistemi’nde (MEBBİS) yapılan taramada “Kişisel Bilgiler Modülü Öğrenim Bilgileri” ekranına girilmesi gereken belgelerde de eksiklikler bulunduğu belirlenince, bakanlık harekete geçti. Bakanlık, il milli eğitim müdürlüklerine talimat vererek MEBBİS’teki bilgilerin güncellenmesini istedi.

18 yıl incelenecek

Bakanlık talimatında, 1998 yılından bu yana ataması yapılan 650 bine yakın öğretmenin atamaya esas diploma, geçici mezuniyet belgesi, tezsiz yüksek lisans diploması veya pedagojik formasyon sertifikası gibi belgelerinin MEBBİS’e tam ve doğru olarak girişinin yapılması gerektiği kaydedildi. Belgelerin yapılacak atamalarda, halihazırda öğretmen olanların tayin ve görevde yükselme işlemlerinde önem arz ettiği vurgulandı.

Bu çerçevede il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla öğretmenlerin yanı sıra tüm bakanlık personeline de duyuru yapıldı. Personelin de diploma, diploma tarihi, diploma numarası gibi kendi öğretim bilgilerinin tam olarak girildiğini kontrol etmesi istendi. Personel, eksik veya yanlış olan kısımlarının düzeltilmesi için ilgili özlük birimlerine başvuruda bulunacak. Bu bilgilerden eksik olanların girilmesi ve varsa hataların düzeltilmesinden il ve ilçe özlük birimleri, okul idareleri ve personel sorumlu olacak. Veri girişlerinin tamamlandığına yönelik bilgiler resmi yazı ile MEB’e bildirilecek ve veri girişlerini tamamlamayan ve gerekli kontrolleri yapmayan il ve ilçe yöneticileri hakkında idari işlemler başlatılacak.