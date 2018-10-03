Son 10 yılın en kötü Real Madrid'i

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova'ya deplasmanda 1-0 yenilirken, İspanyol devi adına son 10 yılın en kötü istatistiği ortaya çıktı.

NTV Spor'un haberine göre, Real Madrid'in Şampionlar Ligi'nde CSKA Moskova karşısındaki sürpriz yenilgisi kulüpte tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Kötü oyun ve istatistikler, Florentino Perez'in 2. kez göreve geldiği son 10 yıldaki en kötü Real Madrid'ini ortaya çıkardı. Real Madrid, Fabio Capello'nun teknik direktörlük yaptığı 2007'den bu yana ilk kez üstüste 3 maçta da rakip ağları havalandıramadı ve bu maçların ikisini de kaybetti.

Ligde de Sevilla'ya 3-0 yenilen ve seyircisi önünde Atletico Madrid ile golsüz berabere kalan Eflatun-beyazlılar'da teknik direktör Julen Lopetegui, son 10 yılın en kötü istatistiğine engel olamadı.

İşte kovulmanın eşiğine gelen Lopeteguei döneminde ilk 10 resmi maçta ortaya çıkan istatistikler: