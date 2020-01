Soma davası başlamadan ertelendi

Manisa Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, Soma maden faciasının ceza davası, Ankara’daki bombalı terör saldırısı sebebiyle duruşmaya girmeme kararı alan sanık ve müşteki avukatlarının talebinin mahkeme heyeti tarafından kabul edilmesiyle yarın saat 09.00’a ertelendi.

"Ölülerimizi ayırmak mümkün değil"

Şehit madenci yakınlarının avukatları adına bir açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı, “Bugün buraya, Soma davası duruşmasının yeni periyodunun ilk günü için toplandık. Ankara’da yaşadığımız katliamla Türkiye tarihinin tek seferde en çok kayıp verdiğimiz katliamla Soma madeninde kaybettiğimiz insanların kardeş olduğunu, aynı ekmek, aynı onur, aynı özgürlük mücadelesi içindeyken katledildiklerini biliyoruz. Biz bu dosyanın müdahil avukatları olarak, ailelere bu konudaki düşüncelerimizi anlattık ve onlardan da aldığımız cevap şu oldu: ‘Onların yası devam ederken elimizden ne geliyorsa onlar için hep birlikte yapalım.’ Ölülerimizi ayırmak mümkün değil. Hem üç günlük ulusal yas programının hem de bütün hukuk örgütlerinin, iş ve meslek örgütlerinin pazartesi ve salı günü için ilan ettiği genel grev, boykot kararına uygun olarak bugünkü duruşmaya katılamama kararı aldık fakat bununla bitmedi. İçeri girdiğimizde tutuklu sanık avukatlığı yapan meslektaşlarımızın da bu kararımızı kabul edip desteklediklerini gördük. Onların talebi de bizim talebimizle birleşince mahkeme, duruşmayı yarın sabaha ertelemeyi uygun buldu.” dedi.

"Yas tutmak, çalışmaya devam etmekle olmaz"

“Bugün burada yapılan şey, bütün ülkeye verilen son derece önemli bir mesajdır.” diyen Av. Kozağaçlı, açıklamasını şöyle tamamladı: “Yas tutmak, çalışmaya devam ederek olmaz. Yas tutmak, tatil yaparak olmaz. Yas tutmak, izin kullanarak olmaz. Yas tutmak birbirimizin acılarını anlayarak, işi durdurarak, çalışmayı durdurarak olur. Bütün kaybettiklerimizin anısı, hatırası bugün burada bizimle birlikte. Eğer çocuklarımız, sevdiklerimiz yaşıyor olsaydı, hem Ankara’da hem Soma’da onlar da bizden bunu isterlerdi. Onlar da bizden, hesap sormamızı isterlerdi. Onlar da bizden, yas süresi içinde çalışmamamızı isterlerdi. Onların da bizden isteyeceği buydu. Bütün ölümlerimizin ortak nedenlere sahip olduğunu biliyoruz. Tamamen çürümüş durumda olan, çalışamaz, yönetemez durumda olan reji ve yönetim biçimi, bütün ölülerimizin temel sebebi. Madenlerde denetim yapılmıyor olmasının, üretim baskısının, işçi hayatına değer verilmiyor olmasının, diğer özgürlük ve emek taleplerinden hiçbir farkı yok. Dolayısıyla demokrasi ve özgürlük için mücadele edenlerin başına ne geliyorsa, ekmek için mücadele edenlerin başına da o geliyor. Bugün burada tarihsel bir anda olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye’nin en büyük maden katliamının davasının tarafları, Türkiye’nin en büyük siyasi saldırısının katliamının mağdurlarıyla dayanışmak için bugün duruşma yapmıyor. Bütün ülkenin bunu değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün ülkenin her yerinde iş bırakılması gerektiğine inanıyorum. Bugün ölenlerimizin arkasından düşünmek, onların hesaplarını sormak, adalet istemek için, biraraya gelmek için fırsat olarak kullanılmalıdır diye düşünüyorum. O yüzden son derece isabetli ve tarihsel karar verildiğini, hep birlikte böyle bir anda olduğumuzu düşünüyorum. Yarın sabah buradayız. Hep birlikte davamızın sahibiyiz, arkasındayız. Her ölenin, her kimsesizin kimsesiyiz. Her katledilenlerin davasının takipçisiyiz ve sahibiyiz.” Soma maden kazasının ceza davasının dördüncü duruşması, yarın saat 09.00’da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek.