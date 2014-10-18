Sokakta 'Sarıl bana' diyen gence 91 lira ceza

İstiklal Caddesi'nde bir genç, "Sana güveniyorum, sen de bana güveniyorsan sarıl bana" yazısıyla gözleri bağlı ve elleri açık şekilde bir süre beklemeye başladı. Caddede yürüyenlerin bir süre tepkisiz kaldığı olay sonrasında birçok kişi gelip bu gence sarıldı ve büyük bir kalabalık oluştu.



Cumhuriyet’te yer alan habere göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde daha sonra devreye polis giriyor. Hiç kimseye zorla sarılmayan bu gence polisler 91 lir para cezası kesiyor. Cezanın kesildiği genç, "Çevreye rahatsızlık verme" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan belgeyi de söz konusu videoda paylaştı.

