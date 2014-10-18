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Yaşam

Sokakta 'Sarıl bana' diyen gence 91 lira ceza

İstiklal Caddesi'nde 'Sana güveniyorum, sarıl bana' yazısıyla kollar açık şekilde bekleyen gence, polisler 'çevreye rahatsızlık verme' gerekçesiyle 91 lira para cezası kesti

18 Ekim 2014 13:43

İstiklal Caddesi'nde bir genç, "Sana güveniyorum, sen de bana güveniyorsan sarıl bana" yazısıyla gözleri bağlı ve elleri açık şekilde bir süre beklemeye başladı. Caddede yürüyenlerin bir süre tepkisiz kaldığı olay sonrasında birçok kişi gelip bu gence sarıldı ve büyük bir kalabalık oluştu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde daha sonra devreye polis giriyor. Hiç kimseye zorla sarılmayan bu gence polisler 91 lir para cezası kesiyor. Cezanın kesildiği genç,  "Çevreye rahatsızlık verme" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan belgeyi de söz konusu videoda paylaştı.
 

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