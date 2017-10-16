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Yaşam
Deutsche Welle

Sokakta kadınlara laf atanlara ceza geliyor

Fransa, sokakta kadınları taciz eden erkeklere anında ceza kesilmesine olanak sağlayacak yasa için çalışmalara başladı. Cezanın ne olacağı bilinmezken semt polislerinin bu işle görevlendirilecekleri belirtildi.

16 Ekim 2017 23:14

Fransa, sokakta kadınlara laf atanlara anında ceza kesmeye hazırlanıyor. Fransa'nın Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Pazartesi günü Fransız RTL radyosuna yaptığı açıklamada, sokakta kadınlara laf atıp onları taciz eden erkeklere anında ceza kesilmeye başlanacağını söyledi.

Henüz nasıl bir ceza kesileceğinin kararlaştırılmadığını ve konu üzerine tartışmaların sürdüğünü belirten Schiappa, semt polisinin kadınlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçeceğini ifade etti.

Önümüzdeki yıl mecliste oylamaya sunulacak yasa tasarısı için çalışmaların devam ettiğini aktaran 34 yaşındaki Schiappa, farklı siyasi partilerden beş milletvekilinin polis ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak sokakta anında ceza kesilmesini sağlayacak şekilde bir taciz tanımı üzerine çalıştığını söyledi.

Schiappa, sokakta taciz etme ile flörtü birbirinden ayırmanın zor olabileceğini belirten RTL sunucusuna, "Biz, sokakta hangi noktada tehdit edilmeye, güvensiz veya tacize ugramış hissettirilmeye başladığımızı biliyoruz” diyerek yanıt verdi.

Buna örnek olarak da bir erkeğin bir kadının kişisel alanını ihlal ederek kadınla çok yakından konuşmasını, erkeğin kadını sokakta dakikalarca takip etmesini veya "17 defa telefon numarasını istemesi” örneklerini verdi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, DÇ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaCinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa PazartesiFransız RTLSchiappaRTLDeutsche Welle Türkçe AFP DÇ/BK

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