Sokak röportajında iktidarı eleştiren İsmail Demirbaş tutuklandı!

Antalya'da sokak röportajı sırasında konuşan İsmail Demirbaş, verdiği röportaj sırasında ülkedeki ekonominin gidişatını ve iktidarı eleştiren cümleler sarf etmişti. Röportaj sonrası Demirbaş'ın evini polisler basarak kendisini gözaltına aldı. Demirbaş adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılırken "Ülkemin geldiği duruma üzülüyorum. Ben bildiklerimi söylemeye devam edeceğim" dedi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Demirbaş ikinci kez konuştuğu bir sokak röportajında yine iktidarı eleştirince bir kez daha gözaltına alındı. Demirbaş hakkında bu kez ev hapsi kararı verildi. Demirbaş ev hapsi kararına itiraz etmek için bir gün sonra adliyeye gitti. Burada dilekçe veren Demirbaş hakkında tutuklama kararı verildi. Demirbaş Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

"Babamın serbest bırakılmasını istiyorum"

Geçtiğimiz hafta cezaevine görüşen Melih Demirbaş, babasının düşünceleri nedeniyle tutuklanmasına şöyle tepki gösterdi. “Babam kötü bir şey yapmadı. Düşüncelerini ifade ettiği için birçok şey yaşadı. Kendisi suç işlemedi. Maalesef yaşadığımız bu ülkede insanlar kendi düşüncelerini ifade ettikleri için tutuklanıyorlar. Bir an önce babamın serbest bırakılmasını istiyorum.”