Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi.
PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdiğini açıkladı.
Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk yarısında Feghouli, bir pozisyonda kendisine faul yapan rakibinin göğüsüne tekme atmıştı.
Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibine 3-1 mağlup olmuştu.
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