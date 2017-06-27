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Bilim / Teknoloji

SNES oyun konsolu yeniden piyasaya sürülüyor

Super Mario World, Starfox ve Yoshi's Island oyunları bu yıl geri dönüyor

27 Haziran 2017 16:18

Japon Nintendo şirketi, 50 milyondan fazla satan SNES oyun konsolunu bu yıl yenileyerek yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nintendo şirketi yaptığı açıklamada, "Super Nintendo Entertainment System: Super NES Klasik Edisyonu'nun 29 Eylül'den 2017 yılının sonuna kadar kargolanacağını" bildirdi.

NES'i de yeniden piyasaya sürmüştü

Nintendo, SNES'ten önce ürettiği oyun konsolu NES'i geçen yıl yeniden piyasaya sürmüş, konsolun satışını Nisan ayında durdurmuştu. Şirket kararına gerekçe olarak, "kaynaklarının sınırlı olmasını" göstermişti.

Nintendo'nun sözcüsü, "Özellikle rakam vermiyoruz ama Super NES Klasik Edisyonu'nu NES Klasik Edisyonu'ndan daha fazla sayıda üreteceğiz" dedi.

Japon Nintendo şirketi, Super Nintendo Entertainment System'ı (SNES oyun konsolu) ilk olarak 1990'da piyasaya sürmüştü. SNES'in satışının 2017'den sonra sürüp sürmeyeceği ise belirsiz.

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