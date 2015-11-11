Slovenya sınıra tel örgü çekiyor



Sloven askerler, tel örgü inşa faaliyetlerine sabah erken saatlerden itibaren Brezice ve Razkrizje bölgelerinde başladı. Slovenya Başbakanı Miro Cerar, sığınmacıların geçişlerini koordineli ve kontrollü bir şekilde yapmak istediklerini açıklamıştı.

Sloven haber ajansı STA, ülkeye dün yaklaşık 7 bin 400 sığınmacının giriş yaptığını duyurdu. Macaristan'ın sınırı kapatmasının ardından sığınmacı akınının ilerlediği Balkan güzergâhı Hırvatistan ve Slovenya'ya kaymıştı. Macaristan'ın Sırbistan sınırını kapattığı eylül ayından bu yana Slovenya'ya giriş yapan sığınmacı sayısının 180 bin civarında olduğu belirtildi.

'Avrupa'nın sonu'

Slovenya'nın önde gelen gazetelerinden "Delo"nun bugünkü nüshasında yer alan bir yazıda, "Slovenya'nın sınırlarını sembolik olarak kapattığı, Ljubljana'nın sözkonusu kararının Almanya ve Avusturya tarafından da onaylandığı" belirtildi. Yazıda, "Bu, açık Avrupa'nın sonu demektir" ifadesine yer verildi. Slovenya, bir başka AB üyesi ile arasındaki sınıra tel örgü çeken ilk AB üyesi oldu.

Tel örgü örnek oluyor

Tel örgü uygulaması diğer AB ülkelerinde de tartışılıyor. Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner, sığınmacı akınını kontrol altına alabilmek için Slovenya sınırına tel örgü çekeceklerini açıklamış, Başbakan Werner Faymann ise ertesi gün içişleri bakanını yalanlamıştı. Faymann, "Tel örgülerin Avrupa'da yeri yok" ifadesini kullanmıştı.

Çanakkale'de 14 sığınmacı öldü

Bu arada Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde sığınmacıların bulunduğu tekne battı. İlk belirlemelere göre 14 kişi öldü. 27 kişi kurtarıldı.

Almanya Dublin'e geri dönüyor

Öte yandan ağustos ayının sonunda askıya alınan Dublin Anlaşması'nın tekrar yürürlüğe sokulacağını açıklayan Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya'nın mültecileri tüm menşe ülkelere ve Yunanistan dışında tüm Avrupa Birliği ülkelerine geri gönderebileceğini açıkladı.

Sığınmacı krizi Malta'da görüşülecek

AB ve Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları bugün Malta'nın başkenti Valletta'da sığınmacı krizini ele almak üzere özel zirvede bir araya geliyor. Zirvede Afrika'dan Avrupa'ya sığınmacı hareketliliğinin azaltılması yolunda alınabilecek önlemler de masaya yatırılacak.