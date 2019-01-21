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Sivas'ta avcıların vurduğu kurt telef oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen kurt yol kenarında telef oldu

21 Ocak 2019 16:31

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın İmranlı ilçesinde avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen kurt yol kenarında telef oldu. 
Sivas\'a 100 kilometre uzaklıkta bulunan İmranlı ilçesinde avcılar tarafından karın bölgesinden vurulan kurt telef oldu. Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi Yaylacık Mahallesi mevkisi üzerinde yolun emniyet şeridinde vatandaşlar tarafından ölü kurt bulundu. Yapılan incelemede hayvanın karın bölgesinden silahla vurularak öldüğü belirlendi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen karayolları ekipleri telef olan kurdu yol kenarındaki araziye bıraktı.

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