Sivas'ta 5 bin çam fidanı dağıtıldı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, \'Ağaç kesme fidan dik\' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 5 bin çam fidanı dağıtıldı.

Sivas Orman İşletme ve Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde, yılbaşında çam ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. \'Ağaç kesme fidan dik\' sloganıyla düzenlenen etkinlikte il genelinde 5 bin çam fidanı dağıtıldı. Vatandaşlar dağıtılan fidanlara yoğun ilgi gösterdi.

Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ormanların korunmasına katkı sağlamak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Duman \"Vatandaşlarımıza fidan sevgisini aşılamak, ormanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Genelde biliyorsunuz yılbaşında ormandaki ağaçları keserek bunları süsleme amacıyla kullanıyorlar. Biz bunun önüne geçmek için bu bedelsiz fidanları dağıtıyoruz ki bunları süsleyip yılbaşı ağacı olarak kullansınlar’’ dedi.

Sivas Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tülay ise yılbaşında çam fidanı kesmek yerine fidan dikerek farklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Tülay, \"Her sene yaptığımız gibi \'Ağaç kesme fidan dik\' kampanyası kapsamında 5 bin fidanı vatandaşla buluşturuyoruz. Birçok yerde fidanlarımız özel fidanlıklarda olsun, diğer resmi fidanlıklarda olsun parayla satıyorlar. Biz burada bir farkındalık oluşturmak için mavi ladin fidanlarımızı dağıtmayı amaçladık. Ormanlarımızdan kaçak fidan kesilerek yılbaşında çam ağacı gibi süslemeler yapılıyor. Bir gün sonra da bu çamlar çöplere atılıyor. Maksadımız bunu engellemek, vatandaşı bu konuda duyarlı hale getirmek. Çam fidanını kesmek yerine yılbaşında fidan dikerek farklı bir etkinliği amaç edindik\" diye konuştu.



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