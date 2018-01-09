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Sivas'ta, 2017'de uyuşturucudan 87 kişi tutuklandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 87 şüpheli tutuklandı

09 Ocak 2018 18:04

SİVAS, (DHA)- SİVAS Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 87 şüpheli tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 2017 yılı toplamında yapılan narkotik operasyonları hakkında bilgi verdi. İl genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda toplam 295 narkotik olayının meydana geldiği açıklandı. Uyuşturucu madde ticareti kapsamındaki 206 olayda hakkında işlem yapılan 384 kişi savcı talimatı ile bırakıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti kapsamında 89 olayda hakkında işlem yapılan 181 kişiden 87\'si tutuklandı. Bu operasyonlar kapsamında 1 yıl içerisinde 55 kilo 190 gram esrar, 2 bin 931 Ecstasy hap, 39 bin 813 paket gümrük kaçağı sigara, 273 kilo kaçak tütün, 603 yeşil reçete- uyuşturucu hap, 3 kilo 123 gram eroin, 1 kilo 838 gram bonzai, 1217 kök Hint keneviri bitkisi, 4 kilo 553 gram afyon maddesi, 3 kilo 179 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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