Sivasspor tur şansını zora soktu

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti. Müsabaka, Kopenhag'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Danimarka temsilcisi, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 55. dakikasında Diks ile öne geçti.

Sivasspor bu gole 4 dakika sonra Leke James ile karşılık verdi ve skora denge getirdi.

Ancak hemen santra vuruşunun ardından gelişen atakta 60. dakikada Kopenhag, Stage ile bir kez daha üstünlüğü ele aldı.

Maçın kalan kısmında temsilcimiz Sivasspor baskısını arttırsa da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başaramadı ve müsabakadan 2-1 yenik ayrıldı.

Turu geçecek ekibin belirleneceği rövanş mücadelesi 26 Ağustos'ta Danimarka'da oynanacak.