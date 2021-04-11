Sivasspor, Konyaspor'u üç golle geçti

Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini alırken yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.
Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor konuk etti.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Demir Grup Sivasspor 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Mustapha Yatabare 68. dakikada Olarenwaju Kayode ve 87. dakikada penaltıdan Robin Yalçın kaydederken İttifak Holding Konyaspor'un tek sayısı ise 54. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi.
Sivasspor'da 67. dakikada oyuna dahil olan Kayode 1 dakika sonra golünü attı.
Demir Grup Sivasspor'da Hakan Arslan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor puanını 47'ye çıkarırken İttifak Holding Konyaspor ise 40 puanda kaldı.