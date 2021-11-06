Sivas'ta 2 kırmızı kart var, gol yok

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftasında Demir Grup Sivasspor, düşme hattında bulunan GZT Giresunspor'u ağırladı. Her iki takıma da birer kırmızı kartın çıktığı müsabaka başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Ev sahibi ekipte 84. dakikada Uğur Çiftçi direkt, Giresunspor'da ise 88'de Hamidou Traore ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından 13 puanlı Sivasspor 13. sırada yer alırken, 10 puanlı GZT Giresunspor ise 17. sırada konumlandı.