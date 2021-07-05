Sivas Belediyesi AKP Meclis Üyesi ve Vizyon58 TV'nin sahibi Hatice Kurt: Yeter artık, basını özgür bırakın, basın işini yapsın!

Sivas Belediyesi’nin AKP’li Belediye Meclis üyesi ve Vizyon58 TV sahibi Hatice Kurt’tan basının baskı altında olduğunu belirterek, "Son günlerde birçok basın mensubunun sıkıntısı bu. Yeter artık. Basını özgür bırakın, basın işini yapsın!" dedi.

Yayınlardan dolayı baskı ve tehdit gördüklerini ifade eden Meclis üyesi Hatice Kurt'un sosyal medyadaki “basın özgürlüğü” paylaşımı şöyle:

“Kişilerin söyledikleri kişileri bağlar! Milletin konuşmasıyla, kanalı sorumlu tutanlara yazık! Basın olarak işimizi yapamaz hale geldik. Siyasal baskılar, tehditler, daha neler, neler? Basın özgürlüğü var! Son günlerde birçok basın mensubunun sıkıntısı bu. Yeter artık. Basını özgür bırakın, basın işini yapsın! Verilecek cevabınız varsa da ben hiçbir zaman kanalımda kimseye ambargo uygulamadım. Çıkın cevap hakkınızı kullanın. Tekrar söylüyorum kanala çıkıp kim ne diyorsa, onları bağlar söyledikleri! Kanalımı ya da beni değil!”

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Hatice Kurt, yaptığı açıklamada ise “Benim bu ifadelerim, tek bir parti için değil hepsi için geçerli. Bütün partilere söylüyoruz; bırakın biz işimizi yapalım. Lütfen işimize karışmayın. Hakaret ve iftira olmadığı sürece bizim kanalımıza bütün herkes çıkabilir” dedi.