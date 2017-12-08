Şişli metrosundaki 'Trump' tabelaları söküldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü resmi olarak İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Gece saatlerinde yapılan kaldırım çalışmalarının ardından İstanbul Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundaki Trump Alışveriş Merkezi'ne ilişkin yönlendirme tabelaları ve afişleri kaldırıldığı görüldü.

Sputnik'te yer alan habere göre metro alt geçidindeki Trump yazısının da söküldüğü dikkati çekerken tabelaların yeri boş kaldı.

Erdoğan açmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakanlık görevini yürütürken eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldiği Şişli'deki Trump Towers Mall'un açılışını yapmıştı. Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada "Bu mimari eserleri İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandıran herkese ülkesi ve milleti adına teşekkür ettiğini" söylemişti.

Erdoğan, ABD'de başkanlık seçiminden önce gerçekleştirdiği başka bir toplantıda da Trump'ın eski ABD Başkanı Barack Obama'nın aksine Müslüman karşıtı ifadeler kullandığını söylemiş ve şu ifadeyi kullanmıştı:

“İşte Amerika. Aynı şey orada. Şu anda adaylardan bir tanesi Müslümanlara vuruyor, vuruşturuyor. Sayın Obama burada Müslümanlardan yana tavır koyuyor, ‘Böyle bir ayırım yapamazsınız’ diyor ama diğer aday, Müslümanların Amerika’da olmasına adamın tahammülü yok.”

"Ben bir yanlış yaptım, oranın açılışını yaptım"

Erdoğan, bu ifadelerin hemen ardından sözü Trump Towers'a getirerek şunları söylemişti:

“Bir de gelmiş burada bir yerde bir marka koymuşlar onun adına. O markayı aslında binasına koyanlar onu süratle kaldırması lazım. Ben de bir yanlış yaptım, oranın açılışını yaptım."