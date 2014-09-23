Sırrı Süreyya Önder: Çözüm süreci zorlayıcı bir aşamaya geldi

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la görüşen HDP heyetinden Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin olumlu geçtiğini ancak Kürtlere yönelik Kobane'deki saldırılar nedeniyle sürecin zorlayıcı bir aşamaya girdiğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, partisinin grup başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la görüşme yaptılar.

Akdoğan'la verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Önder, 1 hafta içinde İmralı'ya yapacakları ziyaret öncesinde de Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'la görüşmeyi istediklerini açıkladı.

Al Jazeera’deki habere göre, Sırrı Süreyya Önder’e, KCK Eş Başkanı Murat Karayılan'ın "Kobane saldırısı ile Kuzey'deki süreç aslında bitmiştir" sözleri hatırlatıldığında, İmralı'ya yapacakları ziyarette Abdullah Öcalan'ın bu konuyla ilgili görüşlerini birinci elden duyacaklarını söyledi. Önder, Öcalan'ın bölgedeki gelişmeler konusunda uyarıları olduğunu hatırlattı:

"Öcalan bölgedeki tüm bu gelişmeleri, gün gün, santim santim, sokak sokak öngörerek tarihsel uyarılardı bulunmuştu. Bu meselenin sırf askeri önlemlerle çözülemeyeceğini demokratik bir teklif sunmakla, demokratik çözümün anlamlı olabileceğini Sayın Öcalan onlarca kez gündeme getirdi. Fakat bu demokratik teklif bir türlü olgunlaşamadı."

Davutoğlu’ndan randevu talep edildi

Önder, İmralı'ya gitmeden önce Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüşeceklerini, Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan da randevu talep ettiklerini açıkladı. Sırrı Süreyya Önder, bölgedeki IŞİD saldırılarının ardından çözüm sürecinde gelinen aşamayı 'zorlayıcı' olarak değerlendirdi:

"Çözüm süreci zorlayıcı bir aşamaya gelmiş durumda. Bu zorlayıcı yapının ortadan kaldırılması bölgede gerçekleştirilecek net siyasi tutumla olabilir. Bundan bağımsız olmayan bir olgu da, daha önce Beşir Atalay'ın '30 Eylül'e kadar netleştireceğiz' dediği çözüm süreci yol haritasıdır. Bunun gerektirdiği hamlelerin fiiliyata geçirilmesinde gelinen aşamayı da değerlendirdik. Öcalan'ın vurguladığı sekretarya başta olmak üzere diğer düzenlemelerin hayata geçirilmesi de hayati önemdedir."

Aysel Tuğluk’un taş atması ‘doğal refleks’

Sırrı Süreyya Önder'e, HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un Suruç'ta güvenlik güçlerine taş atarken görüntülenmesi ve buna yönelik tepkiler de hatırlatıldığında ise Önder, bunun ’doğal refleks’ olarak görülmesi gerektiğini savundu:

"Bu, bir halkın var olma yok olma sınırına gelmesiyle ilgili maruz kalınan gaz ve bombalamaya karşı doğal bir savunma refleksidir. Bu sorunun ebediyen gündemimizden çıkıp gitmesini istiyorsak biz oradaki doğal reflekslerle değil, onun hemen 300 metre ilerisindeki vahşi katliama odaklanmamız lazım. Kobani'de bir halk imha edilme tehdidi altında. Bazıları bu geleneksel bir düşmanlık üzerinden eski ezberlerine sığınıyor, bu sorumsuzluktur. Oradaki Kürtlerin durumuna insanlıktan nasibini almış kimse kayıtsız kalamaz."