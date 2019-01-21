Şırnak'ta elektrik direkleri karın altında kayboldu

ŞIRNAK, (DHA)- Olumsuz hava koşulları tüm Türkiye\'de olduğu gibi Güneydoğu’da da etkili olurken Şırnak’ta kar kalınlığı 7 metreye ulaştı. Bölge illerine elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik ekipleri, kar altında kaybolmak üzere olan direklere ulaşarak kopan hatları onardı.

Şırnak’ın hem Irak, hem de Suriye’ye sınırı bulunması nedeniyle güvenlik birimlerinin de kesintisiz enerji alması için bölgede çalışmalar hızlandı. Özellikle sarp dağlarla kaplı Irak sınırındaki askeri üs bölgelerinde dondurucu soğuklar, kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığı 7 metreye ulaştı, bazı elektrik direkleri kayboldu. İletim hatları tamamen karın altında kaldı. Bu yüzden kopan hatları onarmak kar altında kalan hatları bulmak da zorlaştı.

ÜS BÖLGESİNE GİDEN HAT ONARILDI

Son olarak Şırnak\'ın Uludere İlçesi\'ne bağlı Ortaköy mevkiindeki Kureşin askeri üs bölgesine enerji sağlayan elektrik iletim hattı, kar altında kalarak koptu. Üs bölgesinin enerjisiz kalması üzerine Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, kopan hattı bulmak için zorlu bir çalışma başlattı. Yol açma çalışmalarına rağmen araçları ile ilerlemekte zorluk çeken ekipler karda yürüyerek hatların bulunduğu yere ulaştı. Karın altındaki direkleri ve hatları tek tek kontrol eden ekipler, bu zorlu mücadeleden galip çıkarak kopan hattı buldu ve gerekli onarımı yaparak askeri üs bölgesine yeniden elektrik enerjisi vermeyi başardı.

\"HEDEF KESİNTİSİZ ENERJİ VERMEK\"

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, bu yıl geçmiş yıllara göre bölgeye çok fazla kar yağdığına dikkat çekerek, \"Bu durum zaman zaman çalışmalarımızı aksatsa da tüketicilerimize kesintisiz elektrik enerjisi vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz günün 24 saati görevlerinin başındadır. En büyük sıkıntımız ulaşım. Bölge tamamen dağlık ve kar çok fazla. Açılan yollar kısa sürede tipi yüzünden yeniden kapanabiliyor. Dağ köylerindeki vatandaşlarımız gibi güvenlik görevini sürdüren sınırdaki askeri üs bölgelerine de kesintisiz enerji vermek için çalışıyoruz’’ dediler.