Şırnak'taki cinsel istismar vakası Meclis gündeminde: Valilik, basit bir adli olay gibi lanse etti

HDP milletvekilleri tarafından Şırnak'ta bir çocuğa yönelik istismar olayı ile ilgili TBMM'ye araştırma teklifi verildi. Önergede, "Şırnak Valiliği 'çevreyi rahatsız eden vatandaş' ve 'aşırı alkollü' söylemleri ile bir çocuk istismarı olayını basit bir adli olay gibi lanse etmiştir" ifadeleri yer aldı.

Şırnak’ta 14 Temmuz günü bir uzman çavuşun 13 yaşındaki bir kız çocuğunu cinsel istismarda bulunması HDP Milletvekilleri Hüseyin Kaçmaz, Nuran İmir ve Hasan Özgüneş tarafından TBMM gündemine getirildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre HDP Şırnak milletvekilleri Kaçmaz, İmir ve Özgüneş olayla ilgili Meclis Araştırması açılması için verdikleri teklifle ilgili yaptıkları açıklamada, “Daha önce de Şırnak ve ilçelerinde kolluk kuvvetleri ve kamu görevlilerinin istismarına maruz kalan çocuklara ilişkin haberler basında yer almıştır. Büyük tepki çeken cinsel istismar vakasının yeni vakaların yaşanmaması adına ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, kolluk ve kamu görevlilerinin benzer vakalara karışıp karışmadıklarının araştırılması, istismara maruz kalan çocukların tespit edilerek psikolojik destek verilmesi, istismar uygulayan kişilerin tespit edilerek bu kişiler hakkında ağır cezai yaptırımların uygulanması amacıyla Anayasa’nın 98’inci İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz” dedi.

Araştırma teklifinde ayrıca İnsan Hakları Derneği (İHD)İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu’nun 2018’de hazırladığı rapora göre, cinsel suçların yüzde 46’sının çocuklara karşı işlendiği, son 16 yılda 18 yaşın altında 440 bin çocuğun doğum yaptığı ve çocuğun cinsel istismarında Türkiye’nin dünya listesinde 3. sırada olduğu hatırlatılarak şöyle denildi:

“Seçim bölgemiz olan Şırnak ve ilçelerinde şimdiye kadar kolluk kuvveti ve kamu görevlileri tarafından onlarca kez cinsel istismar vakaları yaşanmış fakat bir çok kişi ceza almamış, bazı kamu görevlilerinin ise sadece görev yerleri değiştirilmiştir. Şırnak’ın Cizre Merkez Anadolu Lisesi’nde 4 yıl önce göreve başlayan ve aynı zamanda Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen’in okul temsilcisi olan B.E.’nin, 2018 yılından bu yana 50’ye yakın öğrenciyi mesaj yoluyla cinsel istismara maruz bıraktığı öğrenilmiş fakat söz konusu duruma ilişkin yürütülen soruşturma sonuçlanmadan B.E’nin İstanbul’da bir okula atandığı ortaya çıkmıştır. Beytüşşebap İlçesi’nde ise 2019 yılında yaşanan bir istismar vakasında bir kişi belediye personeli ve korucuların istismarına maruz kalmıştır. Yine 2020 yılında 4 öğrenciyi istismar eden öğretmen U.E. gözaltına alınmış daha sonra ise serbest bırakılmıştır. Cinsel istismara maruz kalanların bir çoğu baskılardan korktukları için ya ifadesini geri çekmekte ya da şikayet dahi etmemektedir.”

"Valilik adli olay gibi lanse etti"

“Şırnak ve ilçelerinde yaşanan cinsel istismar vakalarına 14.07.2020 tarihinde bir kolluk görevlisi tarafından yenisi eklenmiştir. 1. Jandarma Komando Tugayı’nda görevli Uzman Çavuş A. A.’nın, 13 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunduğu, çocuğun çığlık atması ardından komşuların yetişmesi ile çocuk kurtarılmıştır. Olayla ilgili açıklama yapan Şırnak Valiliği ‘çevreyi rahatsız eden vatandaş’ ve ‘aşırı alkollü’ söylemleri ile bir çocuk istismarı olayını basit bir adli olay gibi lanse etmiştir. 13 yaşındaki bir çocuğun ruhsal ve bedensel sağlığına saldırı olan söz konusu vakanın ‘aşırı alkollü olmakla’ veya ‘çevreyi rahatsız eden vatandaş’ söylemleri ile lanse etmek en basit tabiri ile olayın ciddiyetinin farkına varamamaktır. Bu söylemler gösteriyor ki hükümet ve mülki idari amirler çocuk cinayetleri, çocuk istismarı ve çocuğa şiddet vakalarının durdurulabilmesi için gerekli görülen hak temelli, bütüncül çocuk politikalarının uygulama konusunda eksiktir ve yanlış politikalarla bu eksikliği gidermemektedir. Bütün bu yaşananlara ve resmi verilere rağmen cinsel istismar davalarının cezasızlık ile sonuçlandırılması cinsel istismara meşru bir zemin oluşturmaktadır.”