‘sıralı dağıtım sistemi’ mağduriyeti

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki hastaların eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol ile başlayan ‘sıralı dağıtım sistemi’ hastaları mağdur ediyor. Protokol kapsamında bazı reçete gruplarının sıraya konulması nedeniyle hastalar ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Protokol kapsamında ele alınan ‘özel ya da kamu diyaliz merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler’ maddesiyle de diyaliz hastaları zor durumda bırakılıyor. Protokol nedeniyle fark ücreti alınıyor, hastalar ilaçlara zamanında ulaşamıyor, bazen diyaliz merkezi uzak olduğu için ilaçlar getirilmiyor.

Hastalar şikayetçi

Elazığ Böbrek Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Filiz Özel Sıralı Dağıtım Sistemi hakkında bazı hastaların kendilerine şikayetlerde bulunması üzerine Eczacılar Odası ile görüştüklerini belirterek, diyaliz hastalarını da ilgilendiren bu protokolün hastalara ilaçlarının geç ulaşmasına sebep olduğunu dile getirdi. Özel “Derneğimiz için ilacın hastaya erken ulaşması ve hastaların sağlığı önemli. İlaçlar hastaya ulaşmıyorsa veya geç ulaşıyorsa biz de dernek olarak bu konunun peşinde olacağız” dedi.

Eczacılar Odası: Protokol gereği

Konu ile ilgili görüştüğümüz Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ulaş Güler bu uygulamanın yapılmış olan protokol gereği olduğunu söyledi. Güler “Hiçbir hastanın mağdur olmasını, tedavilerinin aksamasını istemeyiz. Bu konu ile ilgili gerekli incelemeleri de yapacağız” dedi.

Hastalar fark ücreti ödüyor

Özel bir diyaliz merkezinde çalışan hemşire Melike Yılmaz da hastaların çeşitli konularda kendilerine şikayetlerde bulunduğunu belirterek, “Bu protokolle hastalardan fark ücreti alınmaya başlandı. Bu da bazı hastalar için ciddi sıkıntılara neden oldu” dedi.

Diyaliz merkezi uzak, ilaç getiremeyiz!

Yılmaz “Geçenlerde bir eczane bize, diyaliz merkezinin uzak olması nedeniyle ilaç getiremeyeceğini söyledi. Bizim hastalarımız sadece merkezde oturmuyor. İlçelerden gelen hastalarımız da var. İlaçların onlara ulaşmaması demek hastalıklarının daha da ilerlemesi demektir. Eskiden ilaçlar, hasta diyalizden çıkmadan temin ediliyordu. Şimdi ise ilaçlar geç gelmeye hatta gelmemeye başladı” şeklinde konuştu. Yılmaz bu gecikmelerin hasta ve personel ilişkilerini de kötü etkilediğini söyledi.

Muhatap yok, mağduriyet var!

Görüştüğümüz bir diyaliz hastası eskiden ilaçlarını zamanında aldığını ancak bu uygulama ile artık zamanında alamadığını söyledi. Bu sistem ile ilaçlarının Eczacılar Odası tarafından sıraya konulan rastgele bir eczane tarafından getirildiğini ve olası bir aksaklık sonucunda muhataplık sorunu yaşayacaklarını dile getiren hasta, ücret farkı alınmasının da kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi. Protokolü incelediğini belirten hasta, protokolde yazan ‘tüm ilaçlar’ ibaresinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca bazen kendilerine aynı özellikte başka bir isimde farklı ilaçlar getirildiğini de söyledi.

SES: Mağduriyet giderilmeli

Yapılan protokolün hastalarla beraber sağlık emekçilerini de zor durumda bıraktığını dile getiren Sağlık ve Sosyal Hüzmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube Sekreteri Derya Coşkun ise hastalardan alınan katkı payının kalkması ve hastalara ilaçların zamanında verilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumun ileride başka sorunlara da yol açabileceğini dile getiren Coşkun “Hastaların mağduriyeti bir an önce giderilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalı” dedi.