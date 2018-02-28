Sinop'ta gemide patlama: 1 ölü, 1 yaralı (4)

ÖLEN GEMİCİNİN CESEDİ ALINAMIYOR

Sinop Limanı\'na Rusya\'nın Tuapse Limanı\'ndan, yüklediği kömürü İzmit Limanı\'na götürürken çıkan fırtına sonucunda Sinop Limanı’nın 300 metre açığına demir atan 4 bin 921 grastonluk Liberya bandıralı \'MV Mümtaz Amca\' isimli kuru yük gemisinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kazım Sucu\'nun cesedine ikinci bir patlamanın yaşanması ihtimaline karşı müdahale edilemiyor. Gemide incelemeler devam ederken Valilik ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



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