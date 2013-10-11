Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Türkiye'nin Oscar aday adayı olan "Kelebeğin Rüyası" filmi, bugün yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı filmde, Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Belçim Bilgin ile Farah Zeynep Abdullah rol alıyor.



Çekimleri Zonguldak ve İstanbul'da gerçekleştirilen dram türündeki filmin konusu şöyle:

''Zonguldak'ta yaşayan, iki genç şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu, yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde memuriyet hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşamaktadır. Belediye Başkanının kızı Suzan'ın Zonguldak'a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer'in şiire olan inancı daha da artar. Henüz lise öğrencisi olan Suzan, çevrenin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem, iki genci ve insanlığı git gide tehdit etmektedir.''

Ustura Dönüyor

Robert Rodriguez'in yönettiği "Ustura Dönüyor" filmi, sinemaseverlerle buluşacak.

ABD yapımı aksiyon-gerilim türündeki filmde, Danny Trejo, Mel Gibson, Jessica Alba, Alexa Vega, Charlie Sheen rol alıyor.



Filmde, ABD'nin onur listesinde yer alan eski ajan Machete Cortez'in yeni görevi için Meksika'ya gönderilmesi sonucu yaşanan gelişmeler anlatılıyor.

Yerçekimi



Alfonso Cuaron'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Yerçekimi" filminde, Sandra Bullock ve George Clooney izleyici karşısına çıkıyor.



Bilim-kurgu türündeki ABD yapımı filmin konusu şöyle:

"Önceleri normal görünen görevde felaketle birlikte uzay gemisi harap olmuş, ilk uzay görevindeki zeki tıp mühendisi Stone ile son görevine çıkan tecrübeli astronat Kowalsky yalnız kalmışlardır. Birbirlerinden başka dayanakları kalmayan ikili uzayın derinliklerinde kaybolmuşlardır. Derin sessizlik onlara dünyayla bütün ilişkilerinin kesildiğini ve kurtulma şanlarının kalmadığını söylerken, eve dönmenin tek yolu uzayın daha da derinliklerine inmektir."

Kalbim Sende



"Kalbim Sende" filmi, komedi severleri salonlara çekmeyi hedefliyor.



ABD yapımı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Joseph Gordon-Levitt üstlendi.

Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore, Tony Danza, Brie Larson'ın oynadığı filmde, bir adamın bir gece kulübünde tanıştığı kadını elde etmek için verdiği mücadele izlenebilecek.

Son Durak



Yönetmenliğini ve senaristliğini Ryan Coogler'ın yaptığı "Son Durak" filmin oyuncu kadrosunda Chad Michael Murray, Kevin Durand, Octavia Spencer, Melonie Diaz, Michael B. Jordan yer alıyor.



Dünya prömiyeri 2013 Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirilen filmde, birkaç genç siyahi adamın San Francisco kentinin Oakland bölgesinde yer alan "Fruitvale" adlı geçiş istasyonunda protesto eylemi yapması ve sonrasında yaşanan olaylar konu ediliyor.

Moebius



Ki-duk Kim'ın yönettiği "Moebius" filminde, bir kadının, kendisini aldatan kocasından intikam almak için yaptıkları izlenebilecek.



Güney Kore yapımı dram-gerilim türündeki filmde, Jo, Jae-hyeong, Eun-woo Lee, Young-ju Seo rol alıyor.

İki Kafadar: Chinese Connection



Haftanın yerli yapıtları arasında "İki Kafadar: Chinese Connection" filmi yer alıyor.



Komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Ömer Gökhan Erkut oturuyor. Filmin oyuncuları arasında İlker Aksum, Murat Akkoyunlu, Settar Tanrıöğen, Gökçe Özyol ve Öykü Çelik bulunuyor.



Senaryosunu Kaan Ertem'in kaleme aldığı filmin konusu şöyle:

"Mahmutpaşa Pasajı'nda girdikleri her işi batıran iki kafadar son çare olarak tefeciden borç alırlar ve tablet işine girerler. Fakat bu tabletler büyük dolandırıcıların GDO'lu mal sevkiyatlarında kullanılmaktadır. İki kafadar bu gerçeği öğrendiklerinde her şey için çok geç olacaktır. Gerçek bir kovalamacanın içine düşen ikilinin komik ve sürekli aksiyon dolu hikayesi, aşk, dostluk ve mafya üçgeninde birçok isimle kesişecektir."