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Sinem Kobal'ın kardeşi Arda Turan hakkında konuştu

Arda Turan'ın eski nişanlısı Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal ile hala görüştüğü öğrenildi

05 Eylül 2014 09:44

Sinem Kobal’ın eski nişanlısı Arda Turan’la görüşmeyi sürdüren kardeşi Kerem Kobal, “Onu severim ama aramız ne kadar iyi olursa olsun ben önce ablamı düşünürüm” dedi.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Arda Turan, Sinem Kobal’la ilişkisini noktaladı ama genç oyuncunun ailesiyle bağlarını koparmadı. Çeşme’de tatil yapan futbolcu, geçtiğimiz günlerde Kobal’ın Alaçatı Curcuna Otel’de barmenlik yapan kardeşi Kerem’i görmeye gitti. Kerem Kobal, o gün izinli olduğundan görüşemediklerini söyledi.

“Arda Abi gelip beni sormuş, ancak o gün izinliydim. Geleceğinden de haberim yoktu. Abi-kardeş diyaloğumuz devam ediyor” diyen Kerem Kobal, ablasının Turan’la ayrılığı hakkında ise şu yorumu yaptı:

“Ablamı ne mutlu edecekse, beni de o mutlu eder. Arda Abi’yi severim ama aramız ne kadar iyi olursa olsun önce ablamı düşünürüm.”

 

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