Sincap Karamel'e protez kol takılacak

İSTANBUL, (DHA)- BATMAN’DA yabani hayvanlar tarafından ağır yaralanan sincap Karamel’in protezleri İstanbul Aydın Üniversitesi, Ortopedik Protez ve Ortez programı laboratuvarı tarafından yapılıyor. Karamel nisanda protez kollarına kavuşacak.

Batman’da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan \"Karamel\" isimli sincap, hayvansever Tayfun Demir’in yardımı ile tedavi ettirildi. Kollarında ciddi hasar oluşan ‘Karamel’ zorlu iki ameliyatın ardından hayata tutunurken, kolları kesilmek zorunda kaldı. Sincap Karamel’in durumunu öğrenen İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri Karamel’e protez kol için ilk kontrollerini gerçekleştirdi.

Evinde kurtardığı bir sincapla yaşayan ve yıllardır sincaplara karşı özel ilgisi olan bilgisayar mühendisi Tayfun Demir, dünyada ilk kez bir sincaba protez kol takılması için İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun uzman ekibi ile bir araya geldi. Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri Usta Öğretici Mustafa Gültekin, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tolgay Şatana ve Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Eylem Küçük’ten oluşan ekip Sincap Karamel’in ilk ölçüsünü aldı.

“SİNCAPLAR GÖRÜLDÜĞÜ YERDE ÖLDÜRÜLÜYOR”

Türkiye’de sincapların görüldüğü yerde öldürüldüğünü söyleyen Tayfun Demir, “İstanbul Aydın Üniversitesi’ne göstermiş olduğu bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Karamel birilerinin ormana kurduğu kapan yüzünden diğer sincaplar gibi daldan dala atlamak yerine ne yazık ki küçücük kutuda yaşama savaşı veriyor. Maalesef ülkemizde yıllardan beri yasak olmasına rağmen sincaplar, ormanlarda yakalanmakta ya da toplanarak satılmakta, bu süreçte istiflendikleri yerde hayatlarını kaybetmektedirler. Tüm bu süreci atlatsalar dahi ev ortamları onlar için uygun değildir. Artık birilerinin buna dur demesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“KARAMEL, 6 SAAT ANESTEZİDE KALDI”

Demir, sincapların ameliyatı ve genel anesteziyi kaldıramadıklarını ama Karamel’in 6 saat anestezide kaldığına değindi ve süreci şöyle anlattı:

“Karamel’in iki koluna birden pin takıldı ve doktorları çok uğraştılar. Ama bir hafta sonra kollarında nekrozlar oluştu. Kapan kollarını çok fazla parçalamış, sinir ve doku kayıpları oluşmuştu. Doku ölümünün tüm vücuduna yayılmasının önüne geçmek için, riskli ikinci bir ameliyat yapıp kollarını kurtarmak gerekiyordu. Yine benzer bir şekilde ameliyat çok uzun sürdü ve ikinci ameliyatı yaptılar. Pek umutları yoktu, yine başardı ve yaşadı. Daha sonra dokularını yakarak yaralarını iyileştirmek için Karamel’i özel bir kliğine götürmeye başladık. İnanılmaz canı yanıyordu ve gözleri yaşarıyordu. 15 gün açık yara tedavisi gördü. Şimdi çok iyi, kendi yemeğini yiyebiliyor, suyunu içebiliyor. Ülkemizde sincaptan anlayan hekim maalesef çok yok.”

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri Usta Öğretici Mustafa Gültekin, protezi insanlara ve hayvanlara daha önce yaptıklarını ancak ilk defa bir sincaba uyguladıklarına değindi. Gültekin, “Sincabın yaşaması için hareket etmesi gerekli, bu hareketi sağlayacak bir düzenek kurmamız lazım. Bu düzeneği kurduğumuzda kendi temel ihtiyaçlarını görecek. Yapacağımız protezin tekerlekli ve amortisörlü olmasını planlıyoruz. Şu anda protez için ölçülerimizi aldık, hazırlayıp önümüzdeki hafta yapacağımız bir prova ile buna nasıl adapte olacak, onu gözlemleyeceğiz. Ardından gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra işlem tamamlanacak. Ama zaman içinde revizyon ihtiyacı doğabilir, süreci takip ederek gereğini yapacağız” dedi.

KANGREN OLAN KOLLARI KESİLDİ

Ergonomi konusunda çalışmaya destek verdiğini dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tolgay Şatana “Sincabın kolları kangren olmuştu ve kurtarılması olanaksızdı. Ancak gayet başarılı bir ameliyat geçirdi. Hayvanlara da protez yapılabilir. Protezi takıldığında daha rahat edecek. Bu duruma sebep olan bir insan ve bizim bu açıdan bakıldığında bir sorumluluğumuz var” diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Eylem Küçük fonksiyonelliğin devam etmesi ve uyum için fizik tedavi de önemlidir dedi. Küçük, “Adaptasyonu, günlük yaşamda yiyeceğine ulaşması için bir rehabilitasyon programı uygulayacağız. Hareket etmesi, yürümesi, protezi kabullenmesi gibi uzun bir süreç bizi bekliyor. Tedavi sonrasında hareketliliğini kendisi sağlayabilir” dedi.

“KARAMEL” NİSAN’DA PROTEZLERİ İLE YAŞAMAYA BAŞLAYACAK

Sincap Karamel’e bu hafta sonuna kadar, hazırlanacak ilk geçici protez takılacak. Bu geçici proteze Karamel’in tepkisi ve uyumu gözlenecek, ardından da sürekli kullanacağı asıl proteze son şekli verilecek.

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