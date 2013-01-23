Sincan Cazaevi'nde gardiyanlardan ziyaretçilere dayak!

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Sincan F Tipi’nde 5 ziyaretçinin maruz kaldıkları şiddet için Meclis araştırması istedi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, tutuklu yakınlarına giden ziyaretçilerin ‘Görüşme Salonu’nda maruz kaldıkları şiddet ve darp için Meclis araştırması istedi. TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinde Aygün, “Görüşme için Sincan F Tipi Cezaevi’ne giden beş kişi şiddet uygulanarak Görüşme Salonu dışına çıkarıldıktan sonra Fatih Polis Karakolu’ndan gelen 30-35 kişilik polis ekibi tarafından karakola götürülerek yaklaşık üç saat gözaltında tutulmuşlardır” dedi.

‘Biz gardiyanız istediğimizi yaparız’

Şiddet mağduru ziyaretçilerin yazılı ifadelerine yer verdiği araştırma önergesinde Aygün, olayla ilgili verdiği ayrıntılar şöyle.

-Sincan F Tipi Cezaevinde halen tutuklu bulunan İlhan KAYA ve Barış ÖNAL’ı ziyaret için beş kişi 10.01.2013 tarihinde Sincan F Tipi Cezaevi’ne gitmiştir. Barış ÖNAL ve İlhan KAYA ile görüşmek isteyen kişiler birbirlerini tanıdıkları için Görüşme Salonu’nda aynı masaya oturmuşlardır. Henüz tutuklular ile görüşme başlamadan önce salon görevleri ziyaretçilere müdahale ederek: “siz burada aynı masada oturamazsınız, biz gardiyanız ve burada istediğimizi yaparız. Birazdan masaları ayırmazsanız gününüzü görürsünüz” vb. ifadeler kullanmışlardır. İşte o ifadeler:

‘Ziyaretçiler darp edildi’

Görüşme Salonu’na tutukluların getirilmesi ile birlikte altı gardiyan daha gelmiştir. Tutuklular ile ziyaretçiler arasında selamlaşmanın başlaması ile birlikte görevliler müdahale etmeye başlamıştır. Bunun üzerine tutuklular: “biz her zaman böyle görüşüyorduk, ne oluyor?” demeleri ile birlikte salondaki görevliler tutuklu ve ziyaretçilerin görüşmesini sonlandırmışlardır. Sabah saat 9.30’da başlayan görüşme salon görevlileri tarafından “bizim burada yetkimiz var, istediğimizi yaparız” denilerek 9.40’ta sonlandırılmıştır. Görüşmenin sonlandırılması sırasında tutuklu ve ziyaretçilere şiddet uygulanmış ve darp edilmişlerdir.

Görüşme için Sincan F Tipi Cezaevi’ne giden beş kişi şiddet uygulanarak Görüşme Salonu dışına çıkarıldıktan sonra Fatih Polis Karakolu’ndan gelen 30-35 kişilik polis ekibi tarafından karakola götürülerek yaklaşık üç saat göz altında tutulmuşlardır. Adli Tıp’ta muayene edildikten sonra savcılığa sevk edilmişlerdir. Savcılık görüşmeye giden beş kişiyi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etmiştir. Sincan Adliyesi Nöbetçi Hakimi tarafından gece saat 23.00 sıralarında görüşmek için ziyarete giden beş kişinin adli takip kararı ile serbest bırakır.

3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu gereğince, Sincan F Tipi Cezaevi’nde 10.01.2013 tarihinde görüşe giden beş ziyaretçi ve iki tutuklunun Görüşme Salonu’nda maruz kaldıkları şiddeti ve sonrasında yaşananları Temel Hak ve Özgürlükler gereği araştırılması ve gerek görüldüğünde bir araştırma komisyonu kurulması.