Şimuni Diril İstanbul'da defnedildi

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril’in annesi Şimuni Diril son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle cenaze törenine katılım sınırlı tutuldu.

Otopsi işleminin ardından Şimuni Diril’in cenazesi İstanbul’a getirilerek, Feriköy’de bulunan Latin Mezarlığı’na defnedildi.

Süryaniler.com‘da yer alan habere göre mezarlık içindeki ayinden sonra cenaze, aile üyeleri tarafından taşınarak defnedildi.

Torunları da kayıp

Şimuni Diril’in amcasının torunları da 1994’ten bu yana kayıp. 1994 yılında 12 yaşında olan İlyas Diril ve 16 yaşında olan Zeki Diril’den gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. İlyas ve Zeki Diril’in akıbeti Cumartesi Anneleri’nin 628. oturma eyleminde de bir kez daha gündeme getirilmişti.

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