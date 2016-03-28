Başbakan Yardımcısı Şimşek: Yeni bir para piyasası kuruyoruz

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul bünyesinde 6 ay içerisinde yeni teminatlı organize para piyasası oluşturacaklarını, bunun için de gerekli altyapı çalışmalarını başlattıklarını bildirdi. Şimşek, "Reform niteliğindeki bu çalışma ile gösterge niteliğinde uzun vadeli lira faiz oranlarının oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, yaptığı açıklamada, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) işbirliğinde yapılan çalışmalar sonucunda, Borsa İstanbul bünyesinde yeni bir teminatlı organize piyasa kurulması önerisinin Finansal İstikrar Komitesi'nde görüşülerek kabul edildiğini belirtti.

Bu kapsamda Borsa İstanbul ve Takasbank'ın gerekli altyapı çalışmalarını başlattığına işaret eden Şimşek, ayrıca, Takasbank’ın uluslararası düzeyde "Merkezi Karşı Taraf" olabilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nda gerekli yasal düzenlemenin hazırlanarak TBMM'ye gönderildiğini kaydetti.

Kurulacak yeni piyasa ile gösterge niteliğinde uzun vadeli TL faiz oranlarının oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Şimşek, "Borsa İstanbul bünyesinde organize para piyasasının hayata geçmesi ile gecelik vadeye sıkışan Türk lirası işlemlerin vadesinin uzaması ve Türk lirası cinsinden uzun vadeli borçlanma aracı ihraçlarının artması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Bir ülkede para ve sermaye piyasalarının derinleşmesi ve gelişmesi için ihtiyaç duyulan en önemli finansal araçlardan birisinin o ülkenin yerel parası cinsinden referans teşkil edecek faiz oranlarının bulunması olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de TL için referans bir faiz oluşturacak etkin ve derin bir piyasanın bulunmadığı, mevcut piyasaların da ihtiyaçları karşılayacak yapıda olmadığı görülmektedir. Örneğin mevcut durumda ülkemizde Takasbank bünyesinde bir para piyasası ve Borsa İstanbul bünyesinde de bir repo piyasası bulunmaktadır. Ancak söz konusu piyasalarda ağırlıklı olarak gecelik vadede işlem geçmekte olup haftalık, aylık, 3 aylık vadelerdeki işlem hacimleri çok düşük olduğu için bu vadelerde etkin bir referans faiz oranı oluşmamaktadır. Bu sebeple de şirketler özel sektör ihraçlarında borçlanmanın vadesini değişken faizli senet ihraç ederek uzatmak istediklerinde faiz riskini yönetebilecekleri faiz takası işlemlerini yapamamaktadır. Söz konusu piyasa ile de bu sorunun çözümü sağlanmış olacak."

"Sermaya piyasalarında daha fazla yatırımcı yer alacak"

Şimşek, söz konusu piyasanın ile İstanbul Finans Merkezi Projesi ve 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı'nda yer alan "Sermaye Piyasalarında Kurumsal Yatırımcılar Teşvik Edilecek" eylemi kapsamında sermaye piyasalarının geliştirilmesi, uzun vadeli özel sektör borçlanma araçlarının geliştirilebilmesi ve şirketlerin ve bankaların faiz riskini daha iyi yönetebilmesi amacıyla oluşturulacağını vurguladı.

Yeni piyasada oluşacak referans faiz oranları ile para piyasalarının daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağını dile getiren Şimşek, böylece sermaye piyasalarında daha fazla kurumsal yatırımcının yer alacağını söyledi.

Şimşek, bu yatırımcıların piyasada oluşacak referans faiz oranlarını kullanarak hem faiz riskini yönetebileceğine hem de atıl fonlarını piyasada değerlendirme imkanına kavuşarak teminatlı olarak risksiz getiri elde edebileceğine dikkati çekti.

"Risk kaldırılacak güven artacak"

Yeni para piyasasında karşı taraf riskini kaldırmak amacıyla Takasbank'ın, 'Merkezi Karşı Taraf (MKT)' (alıcı için satıcı, satıcı için de alıcı) olacağını bildiren Şimşek, bu uygulama ile de yerli ve yabancı kuruluşların güven duyacağı bir piyasa altyapısı sağlayacaklarını kaydetti.

Şimşek, ihtiyaç duyulması halinde Takasbank’a, Merkez Bankası tarafından nihai kredi mercii sıfatıyla teminatları karşılığında gerektiğinde likidite desteği sağlanacağını da ifade ederek, devlet iç borçlanma senedi dışında, döviz ve yabancı para cinsi tahvillerin de teminat olarak kabul edileceğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, yeni para piyasasının getirilerine ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

"6 ay içerisinde Borsa İstanbul bünyesinde kurulacak bu yeni teminatlı organize para piyasası ile fon fazlası olan işletmeler, kurum ve kuruluşlar bu piyasada mali kaynaklarını değerlendirecek yeni bir mali enstrümana sahip olacaklar. Piyasada oluşan faiz oranları özel sektör ihraçlarında kullanılarak vadelerin uzatılmasına katkı sağlayacak. Bankalar faiz riskini yönetebilmek amacıyla ihtiyaç duydukları değişken faizli referans oranına sahip olmuş olacaklar. Bankalarımızın döviz varlıklarını kullanarak yabancı yatırımcılarla yurt dışında yaptıkları para takası ürünlerine olan bağımlılık azalmış olacak, böylece İstanbul’un finans merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşılacaktır."