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Silivri'de sahte içki operasyonu

İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de sahte içki imalatı yapan bir depoya baskın düzenledi

06 Aralık 2018 21:31

İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri\'de sahte içki imalatı yapan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 5 ton metil alkol ele geçirilirken, 1 kişi şüpheli alındı.
Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Alipaşa Mahallesi\'nde kolonya imalathanesi olarak gösterilen bir depoda sahte alkol üretildiği ihbarı aldı. Ekipler adrese baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 5 ton metil alkol, damıtma cihazları ve alkol bidonlar bulundu. Ekipler ele geçirilen maddelere el koydu. Kaçak içki üreten imalathane mühürlenirken, S.Y. isimli bir kişi gözaltına alındı. 
(FOTOĞRAF)

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