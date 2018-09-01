Şile Yıldızspor - Gebzespor: 4 - 1

İSTANBUL,(DHA)
STAT: Şile
HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu (xxx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xxx), Mehmet Kuru (xxx)
ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen (xxx) - Ömer (xxx), Aykut (xxx), Zafer (xxx), Fatih (xxx), Yetkin (xxxx), Erkan (xxx), Furkan (xxxx), Bertuğ (xxxx)(Dk. 87 Ertan (?), Burak (xxx) (Dk. 81Cenk (?), Tahsin (xxx) (Dk. 81 Tolunay (xx)
GEBZESPOR: Kemal (xx) - Sırat (xx), İslam (xx) (Dk. 80 Tugay (?), Ferhat (xx), Abdulsamet (xx), Mustafa (xx), Yusuf (xx), Serkan (xx) (Dk. 57 Emre (xx), Kemal (xx) (Dk. 57 Saruhan (xx), Oğuz (xx), Ziya (xx)
GOLLER: Dk. 20 Yetkin (P), Dk. 41 Bertuğ, Dk. 78 Furkan, Dk. 85 Tolunay (Şile Yıldızspor) - Dk. 90 Ziya (Gebzespor)
SARI KARTLAR: Burak, Fatih, Eren, Yetkin, Tahsin (Şile Yıldızspor) - Ziya (Gebzespor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un ilk haftasında Şile Yıldızspor sahasında Gebzespor\'u 4-1 mağlup etti. Ev sahibe galibiyeti getiren golleri 20\'nci dakikada penaltıdan Yetkin, 41\'inci dakikada Bertuğ, 78\'inci dakikada Furkan ve 85\'inci dakikada Tolunay kaydederken, konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü 90\'ıncı dakikada Ziya\'dan geldi.