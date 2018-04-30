T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silahlı kavgada yaralanan genç, kurtarılamadı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 20 gün önce iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Bektaş Aslıvar (19) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

30 Nisan 2018 18:03

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, 20 gün önce iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Bektaş Aslıvar (19) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan Polat Aslıvar (42), ifadesinde, başka bir olayda bacaklarından vurulan oğluna \'geçmiş olsun\' demedikleri için komşu aileye tepki gösterince kavga çıktığını söyledi.
Olay, 9 Nisan\'da saat 18.45\'te merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokak\'ta meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşu iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla vurulan Polat Aslıvar bacağından, oğlu Nizamettin (16) karnından, kardeşi Bektaş Aslıvar (19) başından yaralandı. Ambulans ve polis araçlarıyla Konya Numune Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Bektaş Aslıvar, ilk tedavisinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Bektaş Aslıvar, hastanede bugün yaşamını yitirdi.
\'NEDEN GEÇMİŞ OLSUNA GELMEDİNİZ\' DEYİNCE, TARTIŞMA ÇIKMIŞ
Yaralılardan Polat Aslıvar, polise verdiği ilk ifadesinde, 13 gün önce başka bir olayda bacaklarından vurulan oğlu İ.\'ye geçmiş olsun demedikleri için tepki gösterdiğini belirterek şunları söyledi:
\"Olay günü oğlum Nizamettin ile kapının önünde oturuyordum. Yanımıza Yandıateş Ailesi fertleri geldi. Onlara, oğlum İ. vuruldu, neden bir geçmiş olsuna gelmediniz diye tepki gösterdim. Bunun üzerine tartıştık. Bu sırada diğer aile üyeleri gelerek üzerimize tüfek ve tabancayla ateş açtı\" dedi.
Polisin yaptığı çalışmayla saklandıkları evde yakalanan Kazım Uzundere (32), Güven Yandıateş (34) ve Yahya Yandıateş ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYABektaş AslıvarAslıvar 42OlayNisanKaratayAkifpaşa Mahallesi Perçemli SokakDahaKavgadaPolat AslıvarNizamettin 16AmbulansKonya Numune HastanesiSelçukTıp Fakültesi HastanesiAslıvar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24