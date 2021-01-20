Sıla ile boşanan Hazer Amani dövme yaptırdı

Şarkıcı Sıla ile evliliğini bitiren Hazer Amani, yeni dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Amani'nin boşanma sonrası bu sözleri koluna yazdırması, eski eşine gönderme olarak algılandı.

Şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani, Bodrum'da görülen dava sonrası boşandı. “Söyleyecek bir şey yok” diyerek adliyeden ayrılan Hazer Amani’nin koluna yaptırdığı dövme paylaşımı dikkat çekti.Amani koluna "Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim" satırlarını dövme olarak yazdırdı.

Gazeteler ve internet haber siteleri, Hazer Amani’nin koluna yazdırdığı şiirin Cemal Süreya’ya ait olduğunu öne sürdü.