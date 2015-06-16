Sığınmacıların sınırları aşma mücadelesi



Sığınmacılar, kilometrelerce yolculuktan sonra geldikleri Yunanistan'dan da ayrılıp Balkanları yürüyerek geçmeyi deniyorlar. Ancak burada da sınır kontrolünü atlatabilmek sadece insan kaçakçılarının yardımıyla mümkün.

Suriye, Irak ve Afganistan'dan bir çok sığınmacı Yunanistan'ın Makedonya sınırında yer alan Idoméni Köyü‘ne geliyor. Lazaros Oulis'in burada küçük bir çiftliği bulunuyor. Oulis, köylerine gelenlerin sayısının giderek arttığını söylüyor ve köye gelenlerin çaresizliğini şu sözlerle ifade ediyor: ‘'Buraya her gün ortalama 100 – 200 kişi geliyor. Bu insanlar Makedonya üzerinden Almanya'ya geçmek istiyorlar, en azından söyledikleri bu. Köyümüzün bu kadar insanın üstesinden gelmesi çok zor. Evden çıktığımda aç olduğunu söyleyen ailelerle karşılaşıyorum. Benden bir – iki Euro ya da ekmek - peynir istiyorlar!'‘

Köyün hemen arkasındaki orman komşu ülke Makedonya'ya uzanıyor. Mülteciler burada gece sınırı geçebilmek için karanlık bastırana kadar bekliyorlar. Afganistanlı sığınmacı Moez geceleri üşüdüklerini, en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve kendilerine uzanan bir yardım eli olmadığını söylüyor.

Sınırda bazen Makedon polisinin uyarı ateşleri duyuluyor. Polis, her gece bazı mültecileri yakalayarak sınır üzerinden Yunanistan'a geri gönderiyor.

Sığınmacılar zorlu yaşam koşullarından bitap düşmüş durumda. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü köye en yakın şehir olan Axioupoli'de bir seyyar muayenehane kurmuş. Burada soğuk hava koşullarından dolayı üşüten ve uzun süre susuz kalmış olan sığınmacılara yardım eden Avustralyalı hemşire Danielle Ballantyne şimdiye kadar genç erkeklerin tedaviye geldiklerini, ancak yakında ailelerin ve yaşlıların da muayenehaneye gelmeye başlamalarını beklediklerini söylüyor.

Bitmeyen yolculuk

Orta Doğu, Türkiye ve Yunanistan topraklarında aylar süren bir yolculuk yapan ve şimdi burada, Yunanistan'ın kuzeyinde sıkışıp kalan mültecilerin paraları da bitmiş. Kalan son paralarını da Türkiye'den Yunanistan'a geçmelerini sağlayan insan kaçakçılarına vermişler. Bir sığınmacı Yunanistan'dan Makedonya'ya geçmek için yine bu kaçakçılara ihtiyaçları olduğunu ve onlar olmadan hiç şansları bulunmadığını söylüyor. Bir diğeri, Afganistanlı Imal her defasında polis engeline takıldıklarını ifade ediyor.

Imal her şeye rağmen gece sınırdan Makedonya'ya geçmeyi tekrar denemek istiyor. Ancak Imal'ın hedefine ulaşması için bu da yeterli olmayacak. Balkanları da Sırbistan ve Macaristan üzerinden yürüyerek geçmek ve bir iş bulup kendine yeni bir hayat kurabileceği bir yerde yolculuğunu noktalamak istiyor. Henüz yolculuğunun nerede son bulacağını bilmese de Imal için kesin olan tek şey, kaçışının Yunanistan – Makedonya sınırındaki bu küçük köyde bitmeyeceği.