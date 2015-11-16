Sığınmacı akınına karşı afişli kampanya



Alman hükümeti, başlattığı bir afiş kampanyasıyla Afganların Avrupa'ya kaçmaya çalışmasını durdurmaya çalışıyor. Başkent Kabil'de Dari ve Peştu dillerinde "Afganistan'ı terk mi ediyorsunuz? Emin misiniz?" sorularının yöneltildiği afişler boy gösteriyor. Hemen altında da Almanya'daki mülteci ve göç yasasına dair bilgi veren bir Facebook linki yer alıyor.

İnsan tacirlerine karşı uyarı

Afişlerde ayrıca, insan tacirleri tehlikesine karşı da bir uyarı yer alıyor. "İnsan tacirleri tarafından, rahat bir yolculuk ve Almanya'da rahat bir hayatınızın olacağına dair bilinçli şekilde yayılan dedikodulara itibar etmeyin" ifadesine yer veriliyor. "Hayatınızı Avrupa'ya kaçmak adına riske etmeyin, insan tacirleri sadece parayla ilgilenen suçlulardır" ifadeleri kullanılıyor.

Kampanya Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından Ekim ayında başlatıldı. Gerekçe olarak ise birçok Afgan'ın, Almanya’nın gerçek mülteci yasası ile bağdaşmayan bilgilere sahip olmaları gösterildi. Afganlar, Suriye'den kaçan savaş mültecilerinden sonra Almanya'daki en büyük mülteci grubunu oluşturuyor.

Koalisyon hükümeti bu nedenle, mülteci başvuruları kabul edilmeyen Afganları ülkelerine geri gönderme kararı aldı. Argüman olarak da, Afganistan'da Taliban ile çatışmaların olmadığı güvenli bölgelerin de olduğu gösterildi.

Ölümle sonuçlanan kaçış

Öte yandan Slovakya'da, Ukrayna'ya ait bir helikopterin düşmesi sonucu, Avrupa'ya yasadışı yollardan kaçmaya çalışan yedi kişi hayatını kaybetti. Medyada yer alan haberlere göre, yolcuların Afgan oldukları belirtiliyor.

Slovakya İçişleri Bakanı Robert Kalinak, sınırı yasadışı yollardan geçen helikopterin öncesinde tespit edildiğini kaydetti. Helikopterin, Slovakya sınır güvenliğine yakalanmamak için gece oldukça düşük irtifada riskli manevralarla uçtuğu belirtiliyor. Kalinak, kazayı işaret ederek, insan tacirlerinin hiç bir tehlikeden uzak durmadıklarını ifade etti. Olaydan sonra yapılan incelemelerde, Ukraynalı pilotun yanı sıra Afganistan'dan iki kadın ve beş erkeğin yaşamını yitirdiği açıklandı.