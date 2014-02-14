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Yaşam
Deutsche Welle

Sigaradan vazgeçmek mutlu ediyor

Sigarayı bırakmak sadece bedenen değil, ruhen de faydalı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, sigaradan vazgeçmek kişiyi mutlu ediyor.

14 Şubat 2014 14:03


"British Medical Journal" adlı İngiliz bilim dergisinde sonuçlarına yer verilen bir araştırmaya göre, sigarayı bırakmak antidepresan tedavisi kadar etki gösteriyor.

Araştırmada, sigarayı bırakan kişilerin genel ruh halinde en az ilaç tedavisiyle elde edilecek kadar iyileşme görüldüğü belirtildi.

İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırmaya ortalama 44 yaşında günde 10 ila 40 sigara içen ve "orta derecede bağımlı" olarak sınıflandırılan kişiler katıldı.

Yüzde 48'i erkek olan deneklerden sigarayı bırakabilenlerin daha az depresif, daha az stresli ve daha korkusuz olduğu tespit edildi.

Bu kişilerin ayrıca sigara bırakmayı başaramamış kişilere kıyasla olaylara daha pozitif yaklaştıkları görüldü.

Araştırmanın sorumlusu Birmingham Üniversitesi'nden Genma Taylor, elde ettikleri sonucun sigaranın rahatlatıcı etki yarattığı ya da strese karşı iyi geldiği gibi yanlış görüşleri çürüttüğünü söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SigarayıMedical Journal34;BirminghamGenma TaylorDeutsche Welle Türkçe AFP/HS

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