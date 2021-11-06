Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı: 91 ölü

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Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da cuma günü yaptığı kaza sonucunda bir petrol tankerinin patladığı ve 91 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Devlet henüz tam ölü sayısını açıklamasa da, Freetown merkez morgu kendilerine kazayla bağlantılı olarak 91 ceset getirildiğini ifade etti.

Şehrin belediye başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında tankerden sızan petrolü toplamaya çalışanlar da olduğunu belirtti.

Ulusal Felaket Yönetimi Ajansı Brima Bureh Sesay, "Çok fazla can kaybı var, yanmış ceset var. Korkunç, korkunç bir kaza" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda yerde yanmış cesetler ve çevrede hasar görüş binalar görülüyor. Reuters, fotoğrafların doğruluğunu teyit edemedi.